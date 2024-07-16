Лесной пожар в горной части Ингушетии ликвидирован

Там уточнили, что 15 июля в 18 часов 30 минут поступило сообщение о пожаре. Возгорание началось в 13-м квартале Армхинского участкового лесничества. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит лесная подстилка.

Пожар был полностью потушен к семи часам утра 16 июля. В данный момент устанавливается причина возгорания.

Отмечается, что никто не пострадал, огонь не представлял опасности для населенных пунктов и объектов экономики.