Ликвидаторов аварии на ЧАЭС чествовали в Ингушетии

Со словами благодарности в адрес ветеранов, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы, обратился заместитель начальника ГУ МЧС по республике Адам Ганиев. Он поблагодарил их за мужество и отвагу, вручил благодарности от имени руководителя ведомства Вячеслава Борисова.

Напомним, активное участие в ликвидации аварии на ЧАЭС приняли 202 представителя республики. К 30-летию события, в 2016 году, на территории Мемориала памяти и славы состоялось открытие памятника.

Как известно, 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая по масштабам ущерба и последствиям техногенная катастрофа ХХ века — авария на Чернобыльской атомной электростанции. К ликвидации аварии со всех регионов Советского Союза в период с 1986 по 1987 год было привлечено около 240 тыс. человек из местных служб, военнослужащих, пожарных, милиции и добровольцев. В последующие годы число ликвидаторов увеличивалось.