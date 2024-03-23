Людьми без религии и национальности назвал террористов руководитель таджикской диаспоры в Ингушетии 

«Ислам запрещает убивать людей, не только убивать, но и причинять им вред. Тем более сейчас Рамадан — месяц покаяния. Обращаюсь к жителям России и непосредственно Ингушетии с просьбой не поддаваться на провокации. Россия — многонациональная страна, многоконфессиональное общество и главное, чтобы мы были едины и вместе боролись с этим злом. Мира нам», — отметил Акбар Рашидов.

Мужчина выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее представители Общественной палаты республики выразили уверенность, что заказчики, пособники и исполнители теракта в Московской области не уйдут от наказания.