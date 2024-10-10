Махмуд-Али Калиматов навестил ветерана ВОВ Магомеда Медарова и поздравил его со 100-летием 

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики, встреча прошла в теплой атмосфере. Руководитель субъекта выразил благодарность ветерану за проявленные мужество и самоотверженность во время войны. Он подчеркнул, что подвиг Магомеда Хасултановича навсегда останется в памяти благодарного народа.

Махмуд-Али Калиматов вручил ветерану юбилейную медаль «100 лет государственности Республики Ингушетия» и удостоверение к ней. Также монету, выпущенную к этой дате, из серии «Исторические события».

В своем Telegram-канале Глава написал, что пожелал Магомеду Хасултановичу крепкого здоровья, подчеркнув, что всегда с огромной радостью приезжает к нему, восхищается мудростью, жизнелюбием и силой духа ветерана. Добавил, что он «во всех отношениях служит примером для всех нас и нашего подрастающего поколения».

Во время Великой Отечественной войны Магомед Медаров был призван в пехоту в июне 1941 года. Он участвовал в обороне Москвы и за проявленное мужество был награжден орденом Отечественной войны I степени.

В начале 1942 года ветерана направили в Белоруссию для организации партизанского движения. Со временем он стал командиром многонационального партизанского отряда, который насчитывал более 100 бойцов. За два года отряд под его командованием пустил под откос более 15 железнодорожных эшелонов противника с боеприпасами, техникой, горючим и живой силой. Кроме того, было уничтожено до 1,5 тыс. немецких солдат и офицеров, а также свыше 50 фашистских агентов, шпионов и предателей.

Участник ВОВ был дважды ранен, но не сразу соглашался отправляться на лечение в госпиталь. В этот период он получил еще одну награду — медаль «За отвагу».