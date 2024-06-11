Махмуд-Али Калиматов: «Она была не просто учителем, она была настоящим наставником»

«С глубокой скорбью узнал о кончине моей любимой учительницы — Нелли Магомедовны Горбаневой. Она была не просто учителем, она была настоящим наставником», — написал руководитель субъекта в своем Telegram-канале.

Калиматов подчеркнул, что профессионализм, терпение и забота его наставницы позволили ему получить хорошие знания немецкого языка и стали ориентиром в жизни. Он отметил, что их традиционные чаепития, во время которых они вспоминали прошлое, были для него особыми встречами, наполненными теплом и мудростью.

«С 1975 года и до самой пенсии Нелли Магомедовна посвятила себя работе с учениками школы No1 города Сунжи. Она оставила неизгладимый след в сердцах своих учеников, коллег и всех, кто её знал», — добавил Глава региона.

Дала гешт долда цун, Дала къахетам болба! Гаргарча наха сабар, сатем лолба. Амин!