Махмуд-Али Калиматов: «Она была не просто учителем, она была настоящим наставником»

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни его бывшей учительницы немецкого языка Нелли Горбаневой.
«С глубокой скорбью узнал о кончине моей любимой учительницы — Нелли Магомедовны Горбаневой. Она была не просто учителем, она была настоящим наставником», — написал руководитель субъекта в своем Telegram-канале.
Калиматов подчеркнул, что профессионализм, терпение и забота его наставницы позволили ему получить хорошие знания немецкого языка и стали ориентиром в жизни. Он отметил, что их традиционные чаепития, во время которых они вспоминали прошлое, были для него особыми встречами, наполненными теплом и мудростью.
«С 1975 года и до самой пенсии Нелли Магомедовна посвятила себя работе с учениками школы No1 города Сунжи. Она оставила неизгладимый след в сердцах своих учеников, коллег и всех, кто её знал», — добавил Глава региона.
Дала гешт долда цун, Дала къахетам болба! Гаргарча наха сабар, сатем лолба. Амин!