Махмуд-Али Калиматов поблагодарил избирателей за активность

По его словам, в эти дни все неравнодушные к будущему страны жители республики приходили голосовать за жизнь, стабильность и процветание.

«Хочу искренне поблагодарить каждого из них, а также тех, кто все эти дни работал на участках. Главное политическое событие страны — выборы Президента Российской Федерации — в Ингушетии прошли организовано. Активно, без нарушений и в позитивном ключе», — подчеркнул руководитель субъекта.