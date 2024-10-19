Махмуд-Али Калиматов поздравил сотрудников УФСБ по Ингушетии с 32-летием ведомства 

Глава Ингушетии написал, что участники мероприятия почтили память сотрудников управления, погибших при исполнении служебного долга. Он также процитировал слова Президента Владимира Путина о том, что сотрудники ФСБ в каждом регионе страны на деле подтверждают высокий статус и авторитет службы как ключевого звена в системе обеспечения государственной безопасности и суверенитета России.

Руководитель субъекта подчеркнул, что сотрудники УФСБ по Ингушетии обеспечивают безопасность в республике, сохраняют и укрепляют межнациональное и межрелигиозное согласие, мир и развитие региона. По его словам, приоритетная задача сегодня — пресечение любых проявлений ксенофобии, экстремизма, насилия, религиозных или национальных конфликтов. И сотрудники силового ведомства отлично с этим справляются.

Глава пожелал сотрудникам УФСБ здоровья, успехов, служебных высот и побед в обеспечении государственной безопасности страны.

В свою очередь, начальник управления Максим Шевляков в своем выступлении на мероприятии отметил, что перед силовиками стоит ряд важных задач, направленных на обеспечение безопасности жителей республики.

Он добавил, что Ингушетия демонстрирует устойчивую динамику развития, которая выражается в появлении новых образовательных учреждений, модернизации дорожной инфраструктуры, росте туристического потока и других положительных изменениях. В целях дальнейшего процветания субъекта ведомство продолжит укреплять сотрудничество и взаимодействие с органами власти.

Напомним, управление федеральной службы безопасности по республике было образовано 19 октября 1992 года.