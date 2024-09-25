Махмуд-Али Калиматов поздравил Валентину Матвиенко с переизбранием на пост спикера Совета Федерации

«Валентина Ивановна возглавляет верхнюю палату парламента 13 лет и за это время много раз проявляла себя мудрым, взвешенным и дальновидным руководителем. При ней Совет Федерации стал влиятельным и авторитетным органом законодательной власти. Под ее руководством были приняты самые важные для страны решения: возвращение Крыма и Севастополя, воссоединение с Россией территорий, начало СВО и поддержка ее участников», — написал руководитель субъекта своем Telegram-канале.

Отдельно он отметил помощь и поддержку, которая была оказана Валентиной Матвиенко республике во время проведения в Совете Федерации Дней Ингушетии в 2021 году.

«По итогам слушаний в комитетах мы смогли решить озвученные там вопросы социально-экономического развития нашего региона», — подчеркнул Глава.

«От всей души поздравляю Валентину Матвиенко с переизбранием, желаю дальнейшей плодотворной работы на благо нашей страны», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Ранее сенаторы единогласно на четвертый срок избрали Валентину Матвиенко председателем Совета Федерации. Она занимает пост спикера верхней палаты российского парламента с 2011 года, является постоянным членом Совета безопасности России.