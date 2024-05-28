Махмуд-Али Калиматов поздравил юнармейцев с восьмилетием движения 

«Сегодня мы отмечаем восьмую годовщину «Юнармии» — организации, которая объединила более 20 тыс. энергичных и целеустремленных молодых людей Ингушетии, воплощающих в себе дух патриотизма и любви к своей стране», — написал руководитель субъекта в своем Telegram-канале.

Он отметил, что юнармейцы вносят весомый вклад в поддержку участников СВО, выполняя различные задачи: изготовление блиндажных свечей, которые используются для освещения и обогрева в полевых условиях, плетение маскировочных сетей, необходимых для скрытия техники и позиций на передовой, участие в патриотических акциях и мероприятиях, направленных на укрепление духа и моральной поддержки бойцов. Проводятся и другие акции, в числе которых — сбор и передача гуманитарной помощи бойцам.

По словам Махмуд-Али Калиматова, многие из юнармейцев, вдохновленные своим участием в движении, выбирают путь служения родине в Вооруженных силах России, что говорит о высоком уровне патриотического воспитания в обществе.

«Хочу выразить благодарность Мадине Богатыревой, руководителю движения, за ее неустанную работу по воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма и активной гражданской позиции. Поздравляю всех участников «Юнармии» с этим знаменательным днем и желаю новых успехов в учебе, творчестве и важных социальных начинаниях. Пусть каждый из вас будет смелым, сильным и готовым к новым свершениям на благо нашей великой родины», — добавил Глава региона.

Напомним, 28 мая 2016 года был утвержден устав военно-патриотического движения «Юнармия».