Махмуд-Али Калиматов поздравил Юрия Чайку с переназначением на должность полпреда в СКФО 

«Юрий Яковлевич всегда оказывал поддержку и помощь нашему региону, привлекая внимание к проблемам на федеральном уровне. Администрация СКФО тесно взаимодействовала с правительством Ингушетии, грамотно выстраивая рабочие связи и оперативно реагируя на текущие запросы региона», — написал Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, авторитет полпреда, большой опыт и ответственное отношение к работе стали залогом успешного развития СКФО.

«От всей души поздравляю Юрия Чайку с переназначением, желаю ему дальнейших успехов на благо России и нам», — добавил руководитель субъекта.

Юрий Яковлевич Чайка родился 21 мая 1951 года в городе Николаевске-на-Амуре Хабаровского края.

В 1976 году окончил Свердловский юридический институт (ныне Уральский государственный юридический университет).

Свою трудовую деятельность Юрий Чайка начал в 1970 году электриком на судостроительном заводе в Николаевске-на-Амуре. Проходил службу в Вооруженных силах СССР.

Работу начал стажером, а затем следователем прокуратуры Усть-Удинского района Иркутской области. После занимал различные должности, в том числе и такие высокие, как министр юстиции и генеральный прокурор России.

22 января 2020 года указом Президента Владимира Путина назначен полпредом главы государства в СКФО.

Заслуженный юрист Российской Федерации.

Имеет классный чин — действительный государственный советник юстиции, государственные и ведомственные награды, в том числе орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2006) и III степени (2011), орден Почета (2001) и другие.