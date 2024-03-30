Махмуд-Али Калиматов провел заседание республиканской антитеррористической комиссии 

Отмечается, что при участии руководителей правоохранительных и надзорных органов, а также оперативных служб и глав муниципальных образований рассматривались вопросы обеспечения безопасности в местах массового пребывания людей, социальных учреждениях, транспорте и на объектах инфраструктуры.

Речь также шла об антитеррористической защищенности объектов на территории республики и дополнительных мерах безопасности в период предстоящего праздника разговения Ид аль-Фитр — Мархаш.