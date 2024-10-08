Махмуд-Али Калиматов встретился профессором университета Сорбонны Марет Цароевой

«Поговорили с этой выдающейся женщиной на разные темы: ее жизненный путь, научные работы, история нашей республики и многое другое», — написал руководитель региона в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Марет Цароева — не только профессионал в своей области, но и человек с огромным интересом ко всему миру и детальным пониманием социальных и культурных процессов. В ее словах чувствуется глубокое понимание истории, умение видеть многое на перспективу.

«Встречи с умными и вдохновляющими людьми — это одно из самых ценных сокровищ в жизни», — подчеркнул Глава.

Напомним, Марет Гайсултановна Цароева — французская исследовательница ингушского происхождения, доктор наук по истории религий. Автор нескольких монографий, в том числе по распространению ислама в Ингушетии.

За свои научные исследования она удостоена Национальным центром университетов Франции степени магистра по этнологии.