Махмуд-Али Калиматов встретился профессором университета Сорбонны Марет Цароевой

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов встретился в Магасе с доктором наук, профессором университета Сорбонны Марет Цароевой.
«Поговорили с этой выдающейся женщиной на разные темы: ее жизненный путь, научные работы, история нашей республики и многое другое», — написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Марет Цароева — не только профессионал в своей области, но и человек с огромным интересом ко всему миру и детальным пониманием социальных и культурных процессов. В ее словах чувствуется глубокое понимание истории, умение видеть многое на перспективу.
«Встречи с умными и вдохновляющими людьми — это одно из самых ценных сокровищ в жизни», — подчеркнул Глава.
Напомним, Марет Гайсултановна Цароева — французская исследовательница ингушского происхождения, доктор наук по истории религий. Автор нескольких монографий, в том числе по распространению ислама в Ингушетии.
За свои научные исследования она удостоена Национальным центром университетов Франции степени магистра по этнологии.