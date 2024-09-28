Махмуд-Али Калиматов выразил соболезнования жителям Дагестана после взрыва на АЗС

«Это большое горе не только для родных погибших граждан, но и для всех сочувствующих», — отметил он в своем Telegram-канале.

Глава региона напомнил, что при ЧП пострадало еще более 20 человек, среди них есть дети, что особенно тяжело.

«Родным и близким погибших — сил пережить это несчастье. Готовы оказать дагестанскому народу необходимую помощь», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, накануне вечером на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет в Дагестане прогремело несколько взрывов. Пожара, площадь которого составила более 500 квадратных метров, локализован. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.