Малоимущим семьям из Ингушетии раздадут более 2 тыс. голов мелкого рогатого скота

По словам собеседника издания, раздача проводится по решению руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматова. В реализацию будут задействованы средства Национального фонда развития Ингушетии. Акция охватит жителей республики и население Пригородного района.

Работникам мэрий муниципальных образований поручено уточнить число малоимущих и многодетных семей, а также семей сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении должностных обязанностей.

Перед распределением представители регионального ветеринарного управления проведут осмотр закупаемого скота — необходимо убедиться в том, что животные здоровы и не являются переносчиками опасных заболеваний. Меры эпидемиологической безопасности будут строго соблюдаться.

«Вышеуказанная инициатива направлена не только на оказание поддержки малоимущим и многодетным семьям в этот священный для всех мусульман праздник, но и на укрепление социальной и духовной связи в обществе. Распределение мелкого рогатого скота явит собой акт проявления солидарности и оказания помощи тем, кто нуждается в этом более других по причине тяжёлого финансового положения. Мы и дальше будем продолжать подобные акции, переводя их в разряд доброй традиции», — подчеркнул Глава республики.

Стоит напомнить, что в связи с празднованием Ид аль-Адха 17 июня текущего года объявлено в Ингушетии выходным днем.



Помимо прочего, по поручению Махмуд-Али Калиматова на территории различных населённых пунктов региона с 13 по 18 июня запланировано проведение ярмарок, где жители Ингушетии получат возможность приобрести животных для жертвоприношения по ценам на 10-15% ниже рыночных. Кроме того, будут сформированы специализированные места для ликвидации отходов забоя.