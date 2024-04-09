Масштабная благотворительная акция «Мехка саг1а» завершилась в Ингушетии 

Отмечается, что общий вес гуманитарного груза составил 150 тонн. Отдельное внимание было уделено семьям погибших и участников СВО, также 480 продуктовых наборов были переданы в 503-й гвардейский мотострелковый полк, дислоцирующийся в Сунженском районе.

Руководитель субъекта с благодарностью отметил, что на протяжении всего священного месяца поста Рамадан жители, благотворительные фонды, меценаты помогали нуждающимся.

«Поддерживать друг друга — наша национальная особенность. Именно поэтому мы уже четвертый год подряд проводим благотворительную акцию «Мехка саг1а», оказывая поддержку малоимущим и многодетным семьям, семьям участников СВО и сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, инвалидам и многим другим. Это еще один важный шаг к поддержке социально уязвимых категорий населения республики. На мой взгляд, очень важно проводить такие благотворительные акции, поскольку они необходимый инструмент социальной поддержки и солидарности в нашем обществе», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, подобные мероприятия позволяют объединить усилия властей, граждан, фондов для помощи тем, кто находится в трудной жизненной ситуации.

Отдельные слова признательности Глава адресовал волонтерам за активную позицию и помощь в организации и проведении акции.

Напомним, благотворительная акция «Мехка саг1а» проводилась с 5 по 8 апреля, средства были выделены из Национального фонда развития Ингушетии.