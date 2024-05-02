Мастер-класс «Брошь из гвоздики с георгиевской лентой» проведут в музее изобразительных искусств Ингушетии 

Как сообщили газете «Ингушетия» в музее, композиция будет состоять из фоамирана. Уникальный мастер-класс под чутким руководством мастера ДПИ Мареты Хадзиевой даст шанс участникам создать своими руками символ памяти и уважения к героям Великой Отечественной войны.

«Все участники смогут забрать созданные ими украшения с собой. Это замечательная возможность провести время творчески и вдохновенно, почтить память героев и создать символический атрибут к празднику», — подчеркнули сотрудницы музея.

Мероприятие под эгидой федеральной программы «Пушкинская карта» состоится 7 мая в 14:30 мск.

Напомним, билеты можно приобрести по ссылке https://vmuzey. com/event/master-klass-brosh-iz-gvozdiki-s-georgievskoy-lentoy.