Мастер-класс по стрельбе из лука провели именитые спортсмены в Ингушетии

Как сообщил газете «Ингушетия» вице-президент Федерации Магомед Евлоев, мероприятие было направлено на повышение квалификации тренеров и совершенствование мастерства спортсменов.

«Мастер-класс проходил в нескольких локациях: школе № 8 и лицее города Магас, а также в магазине «Лучник 06». В мероприятии приняли участие более 30 человек. Основной упор был сделан на работу с тренерами, чтобы улучшить качество их взаимодействия со спортсменами», — рассказал собеседник.

Вице-президент федерации подчеркнул, что после появления мастеров спорта и чемпионов России в республике возникла необходимость в организации такого мастер-класса. Важно было показать, как тренеры работают с профессионалами, чтобы выявить недостатки в их работе и устранить их.

Среди приглашённых гостей был член национальной сборной России Мухибулло Махмудов — чемпион России и лучник мирового уровня. Также присутствовал тренер по блочному луку Максим Кузнецов из сборной Москвы. Они провели занятия и рассказали участникам много интересного о технике стрельбы, настройках луков и особенностях их хранения.

Мастер-класс сосредоточился на объединении лучников региона, а также на передаче уникального опыта от профессионалов начинающим стрелкам. Хотя мероприятие оказалось более полезным для опытных участников, начинающим лучникам также демонстрировали техники и правила безопасности.

Евлоев добавил, что многие начинающие стрелки видят в таких мероприятиях не только возможность обучиться, но и получить мотивацию для достижения успеха в спорте. Участие в соревнованиях может принести значительные денежные призы, что также вдохновляет молодых спортсменов.

«Такие мероприятия будут проводиться часто, но точное расписание зависит от графика спортсменов мирового уровня. На следующий мастер-класс будет приглашена известная спортсменка по стрельбе из лука, чтобы она смогла поработать непосредственно с девушками», — отметил вице-президент.

Прежде Федерация уже приглашала титулованных спортсменов: например, Наталью Авдееву, чемпионку мира по стрельбе из блочного лука. Также приезжали мастера спорта России из Дагестана.

«Выражаем благодарность индустриальному директору комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех Бекхану Оздоеву за его вклад в организацию мастер-класса», — резюмировал Евлоев.

В завершение мастер-класса гости смогли насладиться ингушским гостеприимством и отдохнуть в горах. Такой обмен опытом и культурой стал важным шагом к сплочению сообщества лучников в регионе.

Федерация планирует сделать подобные мероприятия регулярными и привлечь к участию ещё больше известных спортсменов.