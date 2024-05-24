Мастера панкратиона из Ингушетии выступят на чемпионате России

Как сообщили газете «Ингушетия» в спортивном ведомстве республики, в значимом турнире по предварительным данным примет участие более 500 борцов до 21 года из 50 регионов страны.

Напомним, панкратион — одно из старейших видов единоборств в мире. Еще древние греки состязались с минимальными ограничениями, а дисциплина практиковалась на Олимпийских играх, организованных еще до нашей эры.