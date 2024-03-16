Мать Героя России Султана Хашагульгова из Ингушетии проголосовала в Сунже

Хади Хашагульгова отметила, что выбрать достойное будущее своей страны — ответственность каждого гражданина России.

Женщина, которая хорошо знает, что значит ждать сына с войны, пожелала, в первую очередь, мира и выразила надежду, что новый лидер государства будет обращать внимание на нужды и чаяния людей.

Напомним, начальнику артиллерии сводного мотострелкового подразделения, подполковнику, кавалеру трех орденов Мужества Султану Хашагульгову, 8 декабря прошлого года Президент Владимир Путин вручил Звезду Героя России.