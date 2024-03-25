Матч футболистов назрановского «Ангушта» с таганрогским «Форте» перенесли из-за событий в Красногорске 

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе клуба, из-за известных событий спортивное мероприятие нового сезона второй лиги, дивизиона «Б», группы 1, перенесено на резервные сроки. Следующую дату игры обещают объявить в ближайшие дни. Отмечается, что в прошлом эти команды не встречались на поле.

ФК «Ангушт» (Назрань) в прошедшем сезоне выступал в третьем дивизионе и занял вторую позицию в первенстве. Команда играла весь сезон от атаки, что привело к высокой результативности и возвращению после долгого времени во вторую лигу.

Что касается таганрожцев, то они прошлый сезон провели в «серебряной» зоне дивизиона «А», но по результатам осенней части вылетели в нижний дивизион.