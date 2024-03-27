Медаль к 100-летию Минспорта России вручили знаменитому ингушскому кикбоксеру Мовсару Кодзоеву

Отмечается, что Кодзоев является заслуженным мастером спорта России, заслуженным работником физической культуры Российской Федерации, четырехкратным чемпионом мира, чемпионом Европы, чемпионом Евразии, обладателем кубка мира, неоднократным чемпионом России и международных турниров.

Награда именитому спортсмену присуждена за существенный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта. Вручая медаль, и. о. министра спорта РИ Руслан Белхороев, сообщили газете «Ингушетия» в спортивном ведомстве республики, отметил важность и значимость Мовсара Кодзоева для развития кикбоксинга в регионе.