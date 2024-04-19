Медицинские учреждения Ингушетии получили новые автомобили в рамках реализации нацпроекта

Ибрагим Цороев
Фото:
Минздрав РИ

В рамках федеральной целевой программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» медицинские организации Ингушетии получили 21 автомобиль.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве региона, новый специализированный транспорт будет эксплуатироваться для оперативного оказания медицинской помощи жителям четырех районов республики. 

«Эти автомобили являются бесценной поддержкой для наших сотрудников, они улучшат доступность и оперативность медицинской помощи для всех жителей Ингушетии», — подчеркнула министр здравоохранения Зарема Антошкиева.

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