Мэр города Малгобек Ингушетии с утра проголосовал за выбранного им кандидата

"Рассчитываю на то, что голосование пройдет без нареканий. Призываю всех горожан проявить свою активную гражданскую позицию. Ведь именно взаимное доверие между властью и народом — залог стабильности нашей страны. Я свой выбор уже сделал",- цитирует главу муниципалитета его пресс-служба.

Напомним, каждый гражданин, достигший совершеннолетнего возраста, имеет право проголосовать за будущего Президента страны. Для этого необходимо просто прийти на свой участок, имея при себе паспорт. Голосование продлится до 20:00 мск.