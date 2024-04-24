Мэр Назрани обсудил социально-экономическое развитие города с депутатом Госдумы Муслимом Татриевым

Ибрагим Цороев
Фото:
Администрация г.Назрань

На рабочей встрече мэр Назрани Урусхан Евлоев и депутат Госдумы Муслим Татриев обсудили планы по социально-экономическому развитию города.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации муниципалитета, в частности была затронута тема проектирования и капитального ремонта дорожного фонда, реализации федеральных программ и национальных проектов, которым уделяется большое внимание.

«Кроме того, я поблагодарил парламентария за активное участие в проведении благотворительных акций в городе, а также за помощь, которую он оказывает горожанам», — подчеркнул градоначальник.

Мэрия Назрани
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