Мэр столицы Ингушетии поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

«Коммунальщики — это люди, для которых не ни выходных, ни погоды, ни зависимости от настроения. С раннего утра они трудятся, создавая чистоту во всех населенных пунктах. Каждый из нас должен с уважением относиться к их труду», — отметил градоначальник.

Он пожелал руководителю ЖКХ столицы Магомеду Баркинхоеву и работникам организации здоровья, мира, добра и успехов, подчеркнув: «Ваш труд на благо города очень дорог».

Напомним, что День работников ЖКХ и бытового обслуживания отмечается в третье воскресенье марта с 1988 года. В этом году он проходит на официальном уровне в 44-й раз.