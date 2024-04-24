Мэрия Назрани провела исследовательскую прогулку по городскому пруду с молодежью

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии Назрани, для участия в данном конкурсе выбрана прилегающая к назрановскому городскому пруду территория. Работа над подготовкой заявки продолжается

«Одним из таких мероприятий стала исследовательская прогулка вокруг городского пруда, в ходе которой школьники Назрани выразили пожелания по благоустройству, отметив, что именно они хотели бы видеть на территории главной достопримечательности Назрани», — отметили муниципальные служащие.