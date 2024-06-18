Мероприятие в рамках празднования Ид аль-Адха прошло в Малгобеке Ингушетии

В минувшие выходные в Малгобеке состоялось праздничное мероприятие, посвященное Ид аль-Адха (Г1урба), сообщили «Ингушетии» в пресс-службе муниципалитета.
Организаторами мероприятия выступили представители Молодежного совета города и юнармейского движения. Мэрия Малгобека также оказала всевозможную поддержку. Участниками празднества стали не только местные жители, но и гости из соседних населенных пунктов.
«Культурная программа включала в себя проведение конкурса чтецов священного Корана, как среди взрослых, так и среди молодежи. Победителям вручили ценные призы. Кроме того, гости получили возможность испытать свои навыки и умения в рамках спортивных состязаний, различных викторин и тому подобного», — подчеркнул собеседник.
По его словам, особое внимание на празднике уделялось детям, для которых подготовили подарки и бесплатные угощения — мороженое, булочки, напитки.
«Мы признательны всем, кто разделил с нами этот день. Отдельно хочется поблагодарить организаторов и волонтеров, которые трудились не покладая рук для общего дела и сумели достойно провести столь масштабное мероприятие», — отметили в городской администрации.