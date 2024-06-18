Мероприятие в рамках празднования Ид аль-Адха прошло в Малгобеке Ингушетии

Организаторами мероприятия выступили представители Молодежного совета города и юнармейского движения. Мэрия Малгобека также оказала всевозможную поддержку. Участниками празднества стали не только местные жители, но и гости из соседних населенных пунктов.

«Культурная программа включала в себя проведение конкурса чтецов священного Корана, как среди взрослых, так и среди молодежи. Победителям вручили ценные призы. Кроме того, гости получили возможность испытать свои навыки и умения в рамках спортивных состязаний, различных викторин и тому подобного», — подчеркнул собеседник.

По его словам, особое внимание на празднике уделялось детям, для которых подготовили подарки и бесплатные угощения — мороженое, булочки, напитки.