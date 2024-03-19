Микаил Гуцериев стал обладателем премии «Виктория» в номинации «Поэт года»

Как проинформировал собеседник издания, известный меценат стал победителем в номинации «Поэт года» с произведением «Дом убит».

Также песня на его стихи «Дом убит» в исполнении композитора и музыкального продюсера Сергея Ревтова стала «Городским романсом года».

«Мы всегда рады успехам наших земляков, но в данном случае эта радость имеет особый смысл. Микаил Гуцериев, помимо всех остальных талантов, — созидатель, филантроп, человек, который оставляет яркий след везде, где он участвует», — отметил представитель Минкультуры.

По его словам, Российская национальная музыкальная премия «Виктория» основана в 2015 поэтом и предпринимателем Михаилом Гуцериевым, композитором и продюсером Игорем Крутым, медиа-менеджером Юрием Костиным. Выдвижение на премию проводится звукозаписывающими компаниями, лейблами, продюсерскими центрами, авторами и исполнителями.

Телевизионную версию вручения премии «Виктория» можно посмотреть 22 марта в 23:55 на телеканале «Россия 1», добавил собеседник.