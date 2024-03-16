Министр образования и науки Ингушетии проголосовала на президентских выборах

Как проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе образовательного ведомства, Эсет Бокова проголосовала на 302-м избирательном участке. Он расположен на базе лицея-детского сада Магаса.

«У каждого есть возможность воспользоваться своим законным правом волеизъявления и выбрать достойного кандидата, который будет управлять государством следующие 6 лет. Я этой возможностью, разумеется, воспользовалась», — подчеркнула руководитель Минобразования.

Он также отметила, что проголосовать в рамках выборов — гражданский долг, ведь подобным образом мы формируем свое будущее.