Миннац: иностранные спецслужбы пытаются дестабилизировать обстановку в Ингушетии 

В своем обращении к жителям руководитель регионального министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Руслан Мизиев подчеркнул, что данная информация распространяется иностранными спецслужбами с целью дестабилизации обстановки не только в республике, но и в целом на Северном Кавказе.

Он призвал не публиковать комментарии, разжигающие межнациональную рознь, отметив: «Наша задача сохранить мир и согласие».

Ранее в УФСБ по региону предупредили жителей, что в отношении поддавшихся на призывы в сети «Интернет» к участию в несанкционированных акциях на объектах транспортной инфраструктуры и противоправных акциях в отношении лиц по национальному признаку, могут быть возбуждены уголовные дела. Это касается как организаторов, так и участников акций.

Соответственно, им грозят реальные тюремные сроки, сообщил газете «Ингушетия» представитель силового ведомства.