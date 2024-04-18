Минприроды Ингушетии окажет поддержку экопроекту по сбору макулатуры

«На рабочей встрече министра Саварбека Холохоева с министром молодежной политики и туризма Адамом Мальсаговым было подтверждено, что Минприроды и дальше будет поддерживать проект», — сказал собеседник.

Основная цель проекта «Спаси Грута» — снизить негативное воздействие на окружающую среду, привить людям культуру раздельного сбора мусора и вовлечь молодое поколение в защиту экологии через дух соревнования. Вся собранная школьниками макулатура отправляется на переработку для вторичного использования.

«Проект «Спаси Грута» призван не только защитить окружающую среду от загрязнения, но и воспитать в молодом поколении ответственное отношение к природе. Собирая и отправляя на переработку макулатуру, школьники не только вносят свой вклад в сохранение экологии, но и учатся ценить природные ресурсы и заботиться о них», отметили в Минприроды.

Недавно завершился конкурс 2023 года, в котором приняли участие 20 тысяч школьников. Они собрали 22 255 кг макулатуры. После этого начнётся новый сезон соревнований между школами по сбору макулатуры, где Минприроды вновь выступит партнёром проекта.