Минприроды Ингушетии окажет поддержку экопроекту по сбору макулатуры

Министерство природных ресурсов и экологии Ингушетии активно поддерживает детский экологический проект «Спаси Грута» с 2020 года. В рамках проекта около 80 тысяч школьников из региона собрали свыше 150 кг бумаги, сообщили газете «Ингушетия» в Минприроды региона.

«На рабочей встрече министра Саварбека Холохоева с министром молодежной политики и туризма Адамом Мальсаговым было подтверждено, что Минприроды и дальше будет поддерживать проект», — сказал собеседник.

Основная цель проекта «Спаси Грута» — снизить негативное воздействие на окружающую среду, привить людям культуру раздельного сбора мусора и вовлечь молодое поколение в защиту экологии через дух соревнования. Вся собранная школьниками макулатура отправляется на переработку для вторичного использования.

«Проект «Спаси Грута» призван не только защитить окружающую среду от загрязнения, но и воспитать в молодом поколении ответственное отношение к природе. Собирая и отправляя на переработку макулатуру, школьники не только вносят свой вклад в сохранение экологии, но и учатся ценить природные ресурсы и заботиться о них», отметили в Минприроды.

Недавно завершился конкурс 2023 года, в котором приняли участие 20 тысяч школьников. Они собрали 22 255 кг макулатуры. После этого начнётся новый сезон соревнований между школами по сбору макулатуры, где Минприроды вновь выступит партнёром проекта.

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