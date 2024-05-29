Минприроды Ингушетии утвердило программу профилактики нарушений в лесной отрасли

Данная программа предусматривает проведение различных мероприятий для предупреждения возможных нарушений, связанных с незаконной вырубкой леса, нарушением правил пожарной безопасности и иными вопросами, касающимися охраны лесов.

По словам собеседника издания, эта инициатива призвана поспособствовать повышению уровня ответственности граждан и организаций в отношении использования лесных ресурсов. Реализация программы позволит значительно снизить риски нарушений в лесной сфере и повысить уровень бережного отношения к лесам, расположенным на территории региона.

«К сожалению, местное население нередко нарушает лесное законодательство. Особую тревогу вызывает рубка лесных насаждений в достаточно большом объеме. Надеемся, что мероприятия в рамках вышеуказанной программы помогут донести до жителей Ингушетии, в частности до арендаторов лесных участков, о необходимости бережного отношения к природе», — отметил он.