Минспорта России инициирует строительство в Ингушетии ряда объектов

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, об этом стало известно после встречи заместителя министра спорта РФ Мгера Гандиляна с руководителем спортивного ведомства региона Русланом Белхороевым.

Глава Минспорта республики особо подчеркнул, что за последние годы в субъекте было построено немало современных объектов, но по-прежнему остается потребность в создании новых спортивных комплексов и модернизации старых.