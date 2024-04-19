Молодые ингушские спортсмены примут участие в первенстве России по греко-римской борьбе 

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, соревнования будут проходить с 20 по 22 апреля.

Отмечается, что республику на первенстве России в Хабаровском крае представят Барахоев Магомед (72 кг), Барахоев Исмаил (77 кг), Арапханов Рамазан (77 кг), Евлоев Мухаммад (97 кг).

«Вместе с командой на соревнования выехал старший тренер спортивного клуба «Ади Ахмад» Арапханов Ислам», — подчеркнули в спортивном ведомстве региона.

Напомним, в первенстве примут участие более 300 спортсменов из 51 региона России. Вход для зрителей свободный.

