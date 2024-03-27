Молодых представителей медиа и креативных индустрий Ингушетии приглашают к участию в форуме «Диалог культур»

Отмечается, что мероприятие пройдет с 22 по 25 мая в Северной столице. Как сообщили газете «Ингушетия» в медиаконгрессе «Содружество журналистов», «Диалог культур» открывает возможность новому поколению журналистов и молодым представителям креативных индустрий (от 18 до 35 лет) из России и стран зарубежья представить оригинальные проекты в различных мультимедийных форматах широкой аудитории. Кроме того, это уникальный шанс получить оценку признанных мэтров мировой журналистики и обменяться уникальным опытом с российскими и зарубежными коллегами.

Программа форума рассчитана на журналистов цифровых медиа, корреспондентов и операторов телеканалов, режиссёров-документалистов, фотографов, авторов подкаст-станций, блогеров и медиахудожников России и стран Евразии.

В Эрмитаже в рамках масштабного мероприятия откроется обширная фотовыставка молодых фотографов и пройдёт фестиваль короткометражных документальных фильмов, объединённые темой «Я здесь живу».

Посланцы Ингушетии смогут представить в Эрмитаже мультимедийные работы, рассказывающие о самобытности, традициях, современных реалиях и людях республики«, — подчеркнули организаторы медиасобытия.

Более подробная информация о форуме, его секциях и условиях участия размещена на сайтах медиаконгресса «Содружество журналистов» (https://mediacongress. ru/dialogcultur24_main) и проекта «Я живу в России» (https://iliveinrussia. ru).