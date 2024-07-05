Мошенница из Красноярска под предлогом трудоустройства похитила деньги жителей Ингушетии 

Отмечается, что в период с июля по октябрь прошлого года, находясь по месту своего жительства, женщина в сети «Интернет» представляясь чужим именем, ввела в заблуждение пятерых жителей республики по поводу возможности их трудоустройства в порт «Тамань» Краснодарского края.

Обманутые граждане перечислили на указанный ею счет 47,5 тыс. рублей якобы для приобретения им железнодорожных билетов до места работы.

Потерпевшие вскоре поняли, что их обманули и обратились в правоохранительные органы. Уголовное дело в отношении фигурантки направлено в Сунженский районный суд.