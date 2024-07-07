Мошенница оформила на жительницу Ингушетии кредитную карту и похитила 225 тыс. рублей

Женщина, представившись работником известного банка, ввела в заблуждение жительницу республики и оформила на ее имя кредитную карту на сумму 225 тыс. рублей, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства внутренних дел.
Обратившаяся в ОМВД по Назрани горожанка рассказала, что мошенничество было совершено под предлогом начисления бонусных баллов. Деньги злоумышленница сразу перевела на другой счет.
Полицией проводится проверка, неустановленной мошеннице вменяется ч. 2 ст. 159 УК России.