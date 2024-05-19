Мошенница в Ингушетии присвоила 55 тыс. рублей знакомой

Под предлогом содействия в получении выплат, жительница республики присвоила плату за услугу, которую так и не оказала, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства внутренних дел.
Потерпевшая обратилась в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Малгобекский». По ее словам, знакомая обещала помощь в оформлении пакета социальных выплат на сумму 680 тыс. рублей и получила за это 55 тысяч.
В действиях фигурантки усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК России. Полиция проводит проверку по факту мошенничества