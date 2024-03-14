Мошенник оформил на имя жительницы Ингушетии кредит и похитил деньги 

В своем заявлении правоохранителям потерпевшая сообщила, что 4 марта неизвестный, под предлогом перевода накопленных бонусов в денежном эквиваленте в размере 8 тыс. 240 рублей, ввел ее в заблуждение.

Незнакомец убедил потерпевшую в том, что банковскую карту заблокировали и попросил продиктовать код, пришедший на абонентский номер женщины. На следующий день она узнала, что на ее имя оформлен кредит в размере 135 тыс. рублей и эта сумма перечислена на 7 разных лицевых счетов.

По данному факту полицейскими проводится проверка.