Мошенник похитил более 90 тыс. рублей у жительницы Ингушетии

При проведении проверки полицейскими после обращения женщины установлено, что вечером 30 марта ей позвонил отец и попросил перевести 94 тыс. 940 рублей его знакомому, та уважила просьбу. После выяснилось, что злоумышленник взломал аккаунт знакомого отца заявительницы в мессенджере WhatsApp и убедил последнего перевести ему деньги.

Неустановленному лицу вменяется ст. 159 УК России, проводится проверка.

В министерстве внутренних дел призвали граждан не доверять внезапным сообщениям от якобы родных или знакомых, переводить деньги только убедившись, что собеседник действительно тот, за кого себя выдает.