Мошенники обманывают граждан под видом сотрудников службы по финансовому мониторингу

Аферисты представляются сотрудниками Росфинмониторинга, «Госуслуг» и полиции и призывают пользователей скачать приложение с удаленным управлением, выдавая его при этом за антивирус. После чего киберпреступники получают полный доступ к устройству потенциальной жертвы и могут посмотреть любую информацию, в том числе и остаток средств на банковском счете, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по региону.

В министерстве обращают внимание, что представители вышеназванных ведомств не осуществляют звонки гражданам, не рассылают СМС-сообщения и письма по электронной почте с просьбой установить какое-либо приложение на мобильное устройство.

«Не поддавайтесь на уловки злоумышленников, будьте бдительны», — призвали правоохранители.