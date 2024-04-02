Мошенники под предлогом содействия в получении выплат присвоили 20 тыс. рублей жительницы Ингушетии

Правоохранителям потерпевшая рассказала, что 26 ноября прошлого года она отдала троим неизвестным 20 тыс. рублей и копии личных документов, поверив обещанию помочь ей получить выплаты в размере 180 тыс. рублей в рамках социального контракта.

Денег ни от государства, ни своих заявительница не дождалась, «посредники» на телефонные звонки не отвечают.

В действиях фигурантов усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК России (мошенничество).