Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем в Ингушетии

Мотоциклист пострадал при столкновении с ВАЗ-2109 в Назрановском районе республики, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального главка чрезвычайного ведомства.
ДТП произошло в субботу днем в сельском поселении Экажево по улице Джабагиева. Травмированный на машине скорой помощи доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Для ликвидации последствий автоаварии привлекались сотрудники ПСО «Эрзи» — 3 человека и одна единица техники.