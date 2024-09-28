Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем в Ингушетии

ДТП произошло в субботу днем в сельском поселении Экажево по улице Джабагиева. Травмированный на машине скорой помощи доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для ликвидации последствий автоаварии привлекались сотрудники ПСО «Эрзи» — 3 человека и одна единица техники.