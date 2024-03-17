На избирательном участке в селе Экажево Ингушетии выступили местные вокалисты

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации муниципалитета, воспитанники вокального кружка под руководством Народного артиста республики Артура Хулагова создали праздничную атмосферу, подарили гражданам и членам УИК море эмоций, позитив и хорошее настроение.

«Концертная программа — «Моя страна — мой выбор» — дополнительный стимул для наших избирателей прийти на выборы и исполнить свой гражданский долг, а также окунуться в наш праздник», — подчеркнула председатель ТИК района Эсет Хаутиева.