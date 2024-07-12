На территории башенного комплекса «Эгикал» в горной Ингушетии прошел субботник 

Один из самых посещаемых жителями и гостями комплексов был очищен от мусора, который затем был вывезен.

Собеседник издания отметил, что это уже не первый субботник, организованный музеем-заповедником. Ранее масштабные уборки проводились как на территории «Эгикала», так и вдоль русла реки Аги-хи — притока Ассы.

Работники учреждения призвали отдыхающих в горах жителей региона соблюдать чистоту и порядок, напомнив, что «Эгикал» построен примерно в XI веке. По данным исследователей, там насчитывалось около 50 жилых и шесть боевых башен, то есть, можно утверждать, что комплекс являлся средневековым мегаполисом.