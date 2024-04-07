На территории мемориала памяти жертв конфликта осени 1992 года в Назрани прошел субботник

Сотрудники администрации Назрани вместе с мэром Урусханом Евлоевым провели уборку на территории, прилегающей к мемориалу памяти жертв конфликта осени 1992 года во Владикавказе и Пригородном районе «ГIоазата кашамаш».

В Магасе к экологической акции присоединись медики, учителя, работники «Зеленхоза» города. В Карабулаке представители администрации города, депутаты, активисты «Движения первых», волонтеры провели мероприятие в парке Славы. В городе воинской славы Малгобеке также обратили внимание на парк культуры и отдыха имени Серго.

Не остались в стороне и жители сельских поселений, которые приводили в порядок дворы частных домов и улицы.