На выставке-форуме «Россия» в Москве разыграли путевки в Ингушетию

«Счастливчики, которые блеснули своим кругозором, теперь смогут насладиться красотой горных пейзажей, познакомиться с богатой историей и культурой Ингушетии и испытать на себе невероятное гостеприимство местных жителей», — рассказали газете «Ингушетия» организаторы мероприятия.

Как отметили в Постпредстве республики, обладатели счастливых билетов наберутся во время путешествия в регион ярких впечатлений, обретут новых друзей и поделятся впечатлениями со своими знакомыми и коллегами.