На ярмарке вакансий в Ингушетии 150 человек получили предложения от работодателей

Отмечается, что рабочие места в различных сферах предложили 13 регионов страны. Предприятия в совокупности представили 10 тыс. вакансий, более 500 — организации региона. 150 человек получили предложения от работодателей,

По мнению руководителя субъекта, это не просто формальность, а шанс пообщаться с работодателями из других регионов, стать ближе к реальным потребностям на рынке труда, наладить полезные контакты.

«Мы, в свою очередь, всегда готовы и будем поддерживать молодежь, предоставляя им возможность получить квалифицированное образование, профессиональную переподготовку, а также оказывать помощь в поиске работы, ведь мы заинтересованы в создании благоприятных условий для их успешной карьеры и развития», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.