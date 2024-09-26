Началась работа над формированием проекта бюджета Ингушетии на 2025 год

Отмечается, что на данный момент уже определены и утверждены порядок и методика планирования бюджетных ассигнований.

В бюджете обязательно будут предусмотрены расходы на выполнение всех социальных обязательств перед жителями республики. Будут учтены средства на реализацию майских указов Президента России, выплату заработной платы с учетом повышения МРОТ и полное осуществление приоритетных национальных проектов.

«Социальные обязательства бюджета всегда исполняются в полном объеме. Эта часть расходов является приоритетной при исполнении годового бюджета, поскольку касается повседневных нужд и потребностей населения. Речь идет о здравоохранении, образовании, льготах для малоимущих семей, социальных выплатах на детей. Поэтому наш региональный бюджет в первую очередь ориентирован на социальную сферу», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.