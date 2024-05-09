Начальник отдела Минкультуры Ингушетии украсил свой автомобиль «Победа» к 9 мая

«Умар Магомедович оформляет "Победу" в праздничной тематике ежегодно в преддверии 9 мая и каждый раз с душой и огромным трепетом подходит к созданию своего рода памятного шедевра. Среди атрибутики, украшающей автомобиль, — георгиевские ленты, флаги и фотографии ветеранов Великой Отечественной войны», — рассказал собеседник издания.

По его словам, данная машина привлекает внимание жителей региона и являет собой живое напоминание о великом прошлом и наследии Победы.

«История, воплощённая сквозь призму этого автомобиля, не только напоминает нам о годах войны и Великой Победе, но также способствует сохранению преемственности поколений, воспитанию патриотизма среди молодежи. Ведь покуда мы помним об участниках тех событий, они остаются с нами», — отметил Умар Гариев.